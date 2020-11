Jean-Marc van Tol, striptekenaar van Fokke & Sukke, is met zeven fouten de best scorende bekende Nederlander onder de deelnemers van het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

De 'onbekende Nederlander' Olaf van Kessel uit Haarlem is met twee fouten de winnaar van het dictee. De speciale editie van het Groot Dictee werd uitgezonden op NPO Radio 1, tijdens de uitzenduren van het KRO-NCRV-programma De Taalstaat.

Tien bekende Nederlanders en tien luisteraars van het radioprogramma namen het vanuit huis tegen elkaar op. Onder anderen Sheila Sitalsing, Sylvana Simons en Domien Verschuuren deden mee. Er werden gemiddeld 10,4 fouten gemaakt. Bij de prominenten lag dat gemiddelde hoger: 13.

De presentatie was in handen van Frits Spits. Net als vorig jaar werd het dictee geschreven door schrijver en taalkundige Wim Daniëls en voorgelezen door oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet. Met woorden als quarantainekilo's en Irma-effect stond de tekst, die hier te lezen is, dit keer in het teken van het coronavirus.