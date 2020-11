De twee schilderijen die van Eva Jinek werden gemaakt in het programma Sterren op het Doek hebben in totaal 17.050 euro opgeleverd. Dat is een record voor het programma. Vrijdag om 12.00 uur liep de mogelijkheid tot bieden ten einde.

Het schilderij van de hand van Mirelle Vegers bracht 7.000 euro op en dat van Ingeborg Herckenrath was goed voor 10.050 euro.

Het is niet bekend door wie de schilderijen zijn gekocht. Wellicht door Jinek zelf, die in haar uitzending al liet weten een bod te gaan uitbrengen.

Een van de drie schilderijen die van haar werden gemaakt, mocht de presentatrice na de uitzending zelf mee naar huis nemen, de andere twee werden geveild.

De opbrengst van 10.050 euro is voor het programma tot nu toe het hoogste bedrag dat werd betaald voor een enkel schilderij. Vorig jaar leverden de schilderijen van Waylon (3.400 euro en 3.250,50 euro) het meest op.

Het schilderij dat Mirelle Vegers van de presentatrice maakte. (beeld: Mirelle Vegers)