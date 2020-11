Cartoonist Joep Bertrams, die met zijn spotprent Onsterfelijk in 2016 de Inktspotprijs won, verbaast zich vrijdag in Trouw over de manier waarop er naar de afbeelding wordt gekeken. Eerder deze week werd een docent van het Rotterdamse Emmauscollege bedreigd vanwege de prent. Inmiddels zou de cartoon zijn weggehaald uit het klaslokaal, wat Bertrams niet begrijpt.

"Dat vind ik wel raar", reageert de cartoonist. "Je moet uitleggen hoe de cartoon is bedoeld. En als leerlingen het daar niet mee eens zijn, dan is dat hun probleem."

De prent was in 2015 een reactie op de aanslag die moslimextremisten pleegden op het kantoor van het Franse satireblad Charlie Hebdo. De cartoon toont een onthoofde medewerker van het blad, die zijn tong uitsteekt naar een jihadist met een bebloed kapmes. Een aantal leerlingen van het Emmauscollege zouden de jihadist hebben geïnterpreteerd als een afbeelding van de profeet Mohammed.

"Dat kan natuurlijk niet, dat is belachelijk", zegt Bertrams. "Het is het zoeken naar een rel. Het is een jihadist die dat gedaan heeft. Hoe moet ik die dan tekenen? Met een hoge hoed?" Volgens de maker begeven mensen zich op deze manier op een hellend vlak. "Dan kun je van iedereen met een baard en een zwarte doek om zijn hoofd zeggen dat het de profeet is. Op deze manier wordt het een lastig verhaal."

Bertrams benadrukt dat zijn cartoon bemoedigend is bedoeld. "Kom op jongen. Ze krijgen ons niet klein", zegt hij over de achterliggende gedachte van de afbeelding.

"Dit is heel vervelend voor de leraar in kwestie", besluit de cartoonist. "Laten we voorlopig even rustig doorademen."