Freddy Tratlehner, beter bekend als Vjeze Fur, breekt in zijn nieuwe kookboek Lekker Fred in het land een lans voor Nederlandse producten. "Nederlanders houden van veel, praktisch en goedkoop. Maar daar gaat dit boek niet over", vertelt het lid van De Jeugd Van Tegenwoordig.

"Lekker Fred in het land draait om onze prachtige producten en wat je daarmee kunt doen", zegt Tratlehner aan de telefoon.

Die insteek zie je terug in de veertig recepten die draaien om inheemse groenten, vlees en vis, zoals pompoen, pastinaak, boerenkool, fazant of zeebaars. Daarnaast laat Lekker Fred in het land zien dat gezond koken niet veel hoeft te kosten. "Ik varieer in mijn boek tussen goedkope en duurdere producten, hoewel goedkoop koken niet de main focus van het boek is."

Belerend over bewust eten wordt de 37-jarige Tratlehner in zijn boek nooit. "Dat ben ik zelf ook niet. Koken moet leuk en lekker zijn. Dat blijft natuurlijk het belangrijkste. Maar ik vroeg me wel af waarom je een avocado helemaal uit Zuid-Amerika moet laten invliegen, als we hier ook allemaal lekkere dingen hebben. De Amazone staat in de fik, daarom heb ik rekening gehouden met het milieu bij het kiezen van de ingrediënten."

'We kunnen niks en mogen niks'

Toen Tratlehner zijn passie voor koken begon uit te breiden en steeds meer samenwerkingen met topkoks, producenten en een uitgever aanging, kon hij niet voorspellen dat zijn leven als artiest tot stilstand zou komen.

"Koken is daarom belangrijk voor mij. Ik heb nog wel wat andere klussen, maar mijn belangrijkste werk staat stil. Of we onze muziek-, uitgaans- en nachtcultuur überhaupt terugkrijgen, weet ik niet. Ik vind het eng om daarover na te denken. En dan lees ik dat als er een vaccin komt het nog niet betekent dat we meteen met zijn allen naar Lowlands kunnen. Wat moet ik daarmee?"

Op de vraag hoe de leden van De Jeugd Van Tegenwoordig met elkaar over de coronacrisis spreken, zegt Tratlehner: "Wat valt er te bespreken? We kunnen niks en mogen niks. Het is echt deprimerend. Ik heb nog niets gehoord wat erop duidt dat we op korte termijn weer in de Ziggo Dome mogen optreden. En ik heb ook niet het gevoel dat de overheid erop uit is om daar snel verandering in te brengen. Volgens mij hebben ze zoiets van: laat dit maar als eerste knappen, want dat valt toch niet meer te redden. Ik probeer er niet aan te denken."

Donderdag is het tien jaar geleden dat de hit Sterrenstof uitkwam. Plannen om daar uitgebreid bij stil te staan, lijkt de formatie niet te hebben. "Hoe zie jij dat voor je dan?"

'Ik kijk altijd eerst of het een degelijk product is'

Tratlehners kookcarrière kwam op gang door de Lekker Fred-video's die hij op zijn eigen Instagram-profiel publiceerde. Hij wordt vaak benaderd door instanties of commerciële partijen om bepaalde producten op sociale media onder de aandacht te brengen, maar voor eventuele samenwerkingen hanteert hij zijn eigen criteria.

"Ik kijk altijd eerst of het een degelijk product is. Zit er bijvoorbeeld geen palmolie in? En als het iets met zuivel is, vraag ik altijd of ik eventueel de stal mag zien om zelf te kijken hoe de dieren worden gehouden. Het hoeft heus niet het meest organische product ever te zijn, maar over het algemeen moet het kloppen."

Lekker Fred in het land is de opvolger van Lekker Fred, het kookboek dat in 2019 verscheen. "Daar stonden vooral klassiekers uit de familie in. Gerechten die ik vaak maakte en die helemaal in mijn routine zaten. In dit boek heb juist nieuwe dingen ontdekt. Sommige gerechten heb ik maar twee keer gekookt, voordat ze in het boek terecht zijn gekomen."

Hoeveel kansen mag een hobbykok zichzelf geven om een gerecht naar behoren te bereiden? "Bij de vierde keer moet het op een acht zitten en daarna moet je het wel naar een next level willen tillen. Maar bij mij gaat er vaak ook wat fout, dat is ook helemaal niet erg als amateurkok of huisvrouw. Dat is prima. Hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker en lekkerder iets wordt. Zo simpel is het."