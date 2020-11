Ilja Leonard Pfeiffer heeft donderdagochtend tijdens het NOS Radio 1 Journaal het Gouden Boek voor Grand Hotel Europa in ontvangst mogen nemen. Dat betekent dat er 200.000 exemplaren zijn verkocht van zijn boek, dat in december 2018 verscheen.

"Dat een rijk en literair boek als Grand Hotel Europa zo'n groot publiek heeft bereikt is prachtig nieuws. Een Gouden Boek reiken we namelijk niet dagelijks uit, het stemt dan ook hoopvol", aldus Eveline Aendekerk, directeur van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

In de roman, die in 2019 het bestverkochte Nederlandstalige boek was, schrijft Pfeiffer over Europa. In het continent is door het ruime verleden geen plek meer voor de toekomst. De grote geschiedenis die Europa kent, trekt echter enorm veel toerisme aan.

De vertaalrechten van het boek werden verkocht aan negentien landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Pfeiffer (1968) schreef tot dusver ruim veertig boeken en is woonachtig in Genua (Italië). Binnenkort verschijnt Quarantaine, een bundel met daarin columns die hij schreef voor NRC en De Standaard.