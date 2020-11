Barrie Stevens keek naar eigen zeggen op tegen zijn vroegere geliefde Leen Jongewaard. De choreograaf en acteur is van mening dat dat niet hielp bij het overwinnen van zijn onzekerheid als zanger, vertelt hij woensdag in De Telegraaf.

"Ik vond Leen geweldig", aldus Stevens over de acteur en zanger met wie hij tot midden jaren tachtig een relatie had. "Hij was de vedette, stond met Robert Long in een uitverkocht Carré, in de tijd dat het publiek nog in de rij stond om een kaartje te bemachtigen."

"En diezelfde Leen zei tegen mij: 'Jij kan niet zingen, jij zingt altijd vals.' En dat gif blijft in je lijf zitten. Pas nu, bijna 25 jaar na zijn dood, voelt het meer in evenwicht."

Stevens vind de in 1996 overleden Jongewaard nog steeds een van de grootste theateracteurs die hij heeft gekend, maar de 76-jarige choreograaf en acteur durft nu ook zichzelf te waarderen als zanger.

Stevens is aan het repeteren voor zijn theatervoorstelling I'm an artist. Daarin zal hij ook zingen.