De cultuursector heeft dinsdagavond te horen gekregen dat publieke gebouwen en doorstroomlocaties de komende twee weken moeten sluiten. Dit betekent ook dat de theaters dicht gaan. Boris van der Ham van de Vereniging van Theaterproducenten en Manoushka Zeegelaar Breeveld - voorzitter van ACT, de belangenvereniging voor acteurs - reageren. "Er hebben nul besmettingen plaatsgevonden in theaters."

Volgens Van der Ham betekenen de nieuwe maatregelen niet veel meer dan wat er twee weken geleden is besloten. "De meeste producenten hebben door de vorige maatregelen de producties al stilgelegd. Alleen duurt het nu wel weer langer, wat het lastiger maakt."

"Wij willen heel graag dat we zo snel mogelijk weer iets kunnen opbouwen. Niet alleen voor onszelf. Aangezien we moeilijke maanden tegemoet gaan moet er ook een uitlaatklep zijn voor mensen. Zo houd je de moed er beter in. En dat kan beter op een plek waar het bewezen veilig is en waar ze op een secure manier met dit soort risico's omgaan." De theaters hebben volgens van der Ham bewezen hieraan te voldoen. "Er hebben nul besmettingen plaatsgevonden in de theaters."

Van der Ham begrijpt dat de druk op de ziekenhuizen zo groot is dat de overheid wel moet ingrijpen. "Gezondheid staat op nummer één. Juist hierom is er in theaters veel geïnvesteerd om alles op een veilige manier te kunnen organiseren, met aantoonbaar resultaat."

Financieel wordt het steeds lastiger voor de theaters. "We moeten de repetities weer beginnen terwijl we niet zeker weten of de producties door kunnen gaan." De regering komt de theaters tegemoet bij het dekken van deze deze extra kosten, maar deze tegemoetkoming is niet volledig dekkend, vertelt Van der Ham. "De verliezen zijn heel groot."

'Iedere keer dat een voorstelling niet doorgaat, missen acteurs hun inkomen'

Dat zegt ook Zeegelaar Breeveld. "De acteurs trekken aan het kortste eind, of in ieder geval; de werknemers trekken aan het kortste eind." Er is steun gekomen vanuit de overheid, maar het is moeilijk om die steun direct terecht te laten komen bij die werknemers, vertelt ze.

"Producenten hebben geld gekregen, theaters hebben geld gekregen, gezelschappen hebben geld gekregen en voor een deel vangen zij het verlies wel op. Maar veel acteurs zijn zzp'ers en bij de Tozo-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, red.) geldt er nog een partnertoets. Dus bij tweeverdieners is er vaak geen recht meer op extra steun. Ook zijn er veel freelancers die geen WW-uitkering hebben, die dat niet opbouwen. Zij zitten dus werkloos en echt zonder inkomen thuis. Hoe begrijpelijk alle maatregelen ook zijn, dit zijn wel de gevolgen voor de acteurs."

Het is een penibele situatie, aldus Zeegelaar Breeveld. "We hadden dit keer de hoop dat we in ieder geval voor dertig man publiek konden doordraaien. Maar keer op keer wordt onze hoop weer iets kleiner. Bovendien hebben we al sinds maart te maken met maatregelen. Iedere keer dat een voorstelling niet doorgaat, betekent ook dat veel acteurs geen inkomsten hebben."

En dat is zuur, vertelt de voorzitter van ACT, die zelf ook actrice is. "Wat het zo zuur maakt, is dat juist het theater de plek is waar geen besmettingen plaatsvinden en enorme protocollen zijn waar mensen zich ook aan houden. Het theater is geen brandhaard."