Theaters, poppodia, bioscopen en doorstroomlocaties als musea moeten vanaf woensdag 22.00 uur twee weken sluiten om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 3 november werd meegedeeld dat alle publieke, toegankelijke gebouwen en doorstroomlocaties voor twee weken moeten sluiten om zo het aantal bewegingen en contact te verminderen. Dit geldt onder andere voor theaters, bioscopen, buurthuizen, musea, dierentuinen en pretparken. Ook meerdaagse evenementen moeten woensdag om 22.00 uur sluiten.

Veel theaters en concertzalen hebben hun programma echter al na de vorige persconferentie geschrapt. Toen werd besloten dat die instellingen maximaal dertig man publiek per zaal mochten ontvangen, met in achtneming van de anderhalvemeterregel. Bij zogenaamde 'doorstroomlocaties' was dit anders: hier werd de capaciteit bepaald aan de hand van de grootte van een gebouw. Ook moesten bezoekers toen een tijdvak reserveren.

Winkels, sportscholen en contactberoepen als kappers mogen wel open blijven. Groepslessen op de sportschool mogen echter niet doorgaan.

Na twee weken terug naar gedeeltelijke lockdown

Na deze twee weken gaan we volgens Rutte automatisch terug naar de gedeeltelijke lockdown. De gedeeltelijke lockdown duurt in ieder geval tot midden december.

Deze nieuwe maatregel rondom publieke gebouwen en doorstroomlocaties is een van de drie maatregelen die vanavond aangekondigd werd. Ook gaat de maximale toegestane groepsgrootte buiten van vier naar twee personen en wordt het dringende advies om binnen twee in plaats van drie gasten ontvangen.

'Sneller toewerken naar verlichting'

"Door deze maatregelen te nemen kunnen we sneller toewerken naar verlichting van de maatregelen", aldus Rutte. De bedoeling van de extra maatregelen is om het aantal contacten te verkleinen en zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit moet ertoe leiden dat de zorg wordt ontzien.

"Het aantal besmettingen daalt eindelijk. En toch nemen we nu extra maatregelen, bovenop de lockdown", aldus De Jonge. Hij legt uit dat die beslissingen zijn genomen omdat de cijfers niet zo gunstig zijn als nodig. “We zijn nog lang niet bij ons doel: mensen in de zorg ontzien."