Nederland heeft maandag voor het eerst sinds het tekenen van het UNESCO-verdrag in 2009 tegen illegale cultuurhandel een cultuurvoorwerp teruggegeven, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat om een uniek en zeldzaam terracotta hoofdje uit het Ifé-gebied in Nigeria.

Het voorwerp, een aardewerk van 16 centimeter hoog, stelt een jonge vrouw of meisje voor. Ze heeft haar haar in knotjes vervlochten.

Het kopje werd door de douane op luchthaven Schiphol aangetroffen in een zending die was bestemd voor een Nederlandse particulier. De documenten ervan bleken niet te kloppen. Nigeria bevestigde bij navraag de authenticiteit van het terracotta kopje en verzocht daarop om formele teruggave.

Aardewerk uit het Ifé-gebied in Nigeria is beschermd en bedreigd erfgoed. Handel in deze voorwerpen is verboden. De objecten, die doorgaans worden aangetroffen bij archeologisch onderzoek of constructiewerkzaamheden, maar ook gestolen kunnen zijn uit musea, dateren uit de twaalfde tot de vijftiende eeuw.

Nederland heeft zich in 2009 aangesloten bij het UNESCO-verdrag, dat de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen moet tegengaan. Een van de verplichtingen is dat aangesloten landen elkaar bijstaan wanneer onrechtmatig uitgevoerde voorwerpen worden ontdekt.