De actualiteit kan een theatershow soms flink inhalen. Toen komiek Greg Shapiro in 2019 begon met het schrijven van Leaving Trumpland, kon hij niet weten hoeveel materiaal er zou sneuvelen door nieuwere ontwikkelingen. In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen praat hij met NU.nl over de veranderingen in zijn vaderland.

"Ik heb uren aan materiaal geschrapt", vertelt Shapiro over Leaving Trumpland, waarmee hij sinds september optreedt. "Mijn centrale vraag is wel altijd geweest of ik na 25 jaar in Nederland nog naar mijn geboorteland zou willen. Maar daar twijfel ik inmiddels niet meer over. Als Trump blijft, kom ik daar nooit meer terug."

Shapiro's familie woont in de Verenigde Staten, maar overweegt inmiddels om naar Europa te emigreren. "De coronacijfers beginnen weer exponentieel te groeien", vertelt de komiek. "De rassenspanningen kunnen nog veel erger worden."

"En denk aan de militie die onlangs probeerde om de gouverneur van Michigan te ontvoeren. De volgende keer worden zulke mensen misschien niet op tijd ontdekt. Amerika staat op het punt om te kantelen naar een land zoals Belarus. Het is echt niet grappig meer."

Politieke comedy vermengd met familieverhaal

Toch laat Shapiro zijn publiek ook regelmatig lachen in Leaving Trumpland. Zijn Donald Trump-imitatie, die in 2017 de wereld overging via Zondag met Lubach, slaat nog steeds aan. Net als de observaties over cultuurverschillen tussen Nederlanders en Amerikanen. Ditmaal vermengt hij die bekende elementen met zijn eigen familieverhaal van het afgelopen jaar, dat zeker tegen het einde schrijnende vormen aanneemt.

Binnen Shapiro's vrolijke en energieke optreden zit ook ongeloof, verdriet en wantrouwen. De komiek noemt Trump in zijn voorstelling een "typische oplichter" en vergelijkt hem met de beruchte sekteleider Jim Jones, die in 1978 honderden volgelingen zelfmoord liet plegen. Ook het gevaar van desinformatie komt aan bod. Maar ondanks alle felheid blijft de komiek optimistisch over de toekomst van de Verenigde Staten.

"Ik denk wel dat Biden een goede kans maakt. Vier jaar geleden wilden mensen de gok met Trump nog wel nemen. Want wat was nou het ergste wat er kon gebeuren? Nou, nu weten we dat, haha. Trump heeft dat voordeel van de verrassing niet meer. Mensen zijn er klaar voor om weer normaal te doen. En dat is Joe Biden."

Greg Shapiro wisselt comedy en bezorgdheid af in zijn theatervoorstelling Leaving Trumpland. (Foto: Inez de Goede)

'Altijd genoeg nieuws om grappen mee te maken'

Maar hoe moet het dan verder met zijn voorstelling? Shapiro lacht. "Tja, dan gaan we naar het volgende drama. Biden wil natuurlijk meteen beginnen, voordat hij al officieel president is. Dat is niet de bedoeling, maar veel Amerikanen zullen het graag willen. Er is altijd genoeg nieuws om grappen mee te maken. De essentie van mijn show zal ook niet veranderen. Ik wilde nooit helemaal afhankelijk zijn van de verkiezingsresultaten."

Het imiteren van Trump zal wellicht op een lager pitje komen te staan, vertelt Shapiro. "Hoewel hij waarschijnlijk ook nog genoeg aandacht zal blijven trekken. Maar Joe Biden heeft ook zeker kleurrijke en gekke dingen om te imiteren. Hij is een beetje hees", zegt de komiek terwijl hij Bidens accent nadoet. "Clint Eastwood-achtig; een soort lieve Dirty Harry."

"Kamala Harris wordt een grotere uitdaging", zegt Shapiro lachend over Bidens running mate. "Een vader uit Jamaica, een moeder uit India, maar haar eigen accent is weer heel laid back California." De komiek zet een kalme stem op. "Alsof ze iets heeft gerookt om te relaxen voor het debat. Ik ben dol op hoe zij praat. Dus dat is iets om aan te werken voor als ze de 47e president wordt."