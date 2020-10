De musical Soldaat van Oranje wordt opnieuw tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis. De langslopende musical uit de Nederlandse geschiedenis wordt pas weer hervat als er voor "voldoende" publiek gespeeld kan worden, meldt producent New Productions vrijdag.

"Het telkens opstarten en weer stilleggen van de productie, het keer op keer omboeken van tickets, is noch voor onze medewerkers, noch voor ons publiek een situatie die vol te houden is", is te lezen op de website van Soldaat van Oranje.

"Onze voorstelling staat daarom voorlopig op pauze. En dat op de dag dat we eigenlijk tien jaar bestaan, heel surrealistisch en verdrietig. Maar wij doen er alles aan om zo snel mogelijk weer terug te zijn!"

Sinds de coronamaatregelen van het kabinet op 14 oktober zijn er maximaal dertig bezoekers per zaal welkom in theaters en culturele instellingen. Eerder was nog ongeveer een derde van de zaalcapaciteit bezet, maar vanwege het oplaaiende COVID-19 scherpte de overheid de maatregelen verder aan.

Producent New Productions besloot na die maatregelen alle voorstellingen tot 11 november te annuleren. Alle mensen die een kaartje hebben gekocht voor een voorstelling ontvangen een persoonlijk bericht.

Soldaat van Oranje werd al meerdere keren stilgelegd tijdens de coronacrisis. (Foto: BrunoPress)

Musical al meer dan 3 miljoen keer bezocht

Soldaat van Oranje ging in 2010 in première en wordt beschouwd als de succesvolste musical in de Nederlandse geschiedenis. De voorstelling, die gaat over het leven van verzetsheld Erik Hazelhoff, is bijna drieduizend keer opgevoerd en al meer dan 3 miljoen keer bezocht.

Begin maart werd Soldaat van Oranje al stopgezet vanwege de invoering van de coronamaatregelen. Na zes maanden werd de musical weer opgevoerd. In september kwam de musical opnieuw stil te liggen vanwege coronabesmettingen in de cast.