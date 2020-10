Het Airborne Museum in Oosterbeek heeft volgens De Gelderlander de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Het museum nabij Arnhem doet dit als reactie op de twee inbraken in oorlogsmusea in Limburg en Noord-Brabant, waarbij kostbare nazimemorabilia zijn ontvreemd.

"Je moet er echt niet aan denken dat ons zoiets overkomt. Los van de grote financiële waarde van onze collectie zou ik het heel tragisch vinden als er hele bijzondere spullen zouden verdwijnen", zegt directeur Ronnie Weijers tegen de krant.

Hoewel het museum al met cameratoezicht en alarmsystemen beveiligd wordt, heeft Weijers in overleg met de politie en beveiligingspersoneel ervoor gekozen op te schalen: "Dat heeft geleid tot een inventarisatie van alles wat we doen en extra maatregelen." Welke extra maatregelen zijn genomen, maakt de directeur niet bekend.

Volgens De Gelderlander is Weijers ervan overtuigd dat de reeks inbraken op bestelling zijn uitgevoerd. Die mening wordt door collega-directeuren gedeeld.

Voorwerpen worden uit collecties gehaald

Het Airborne Museum is niet het eerste museum dat de beveiliging opschroeft. Het Oorlogsmuseum 1940-1945 in Loon op Zand heeft al enkele voorwerpen uit de collectie gehaald en elders opgeslagen. Ook krijgt het museum een extra deur met tralies.

Het Oorlogsmuseum Overloon maakte vorige week al bekend twee topstukken uit de collectie gehaald te hebben. Het gaat om voorwerpen van het onderzoeksinstituut NIOD die het museum in bruikleen heeft

'Democratische samenleving staat onder druk'

Brancheorganisatie Museumvereniging laat desgevraagd aan NU.nl weten de ontwikkelingen zorgelijk te vinden.

"Zoiets zet onze democratische samenleving onder druk. Musea bewaren, onderzoeken en interpreteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Ze vertellen verhalen over waar we vandaan komen en over wie we werkelijk zijn. Juist de confrontatie met het échte object doet er dan toe en is niet te vervangen door een online ervaring. Wij vinden het heel belangrijk dat dit veilig en in vrijheid mogelijk blijft."

Eerder deze maand heeft een groep dieven het Oorlogsmuseum Ossendrecht in Noord-Brabant vrijwel leeggeroofd. Ze namen voor honderdduizenden euro's aan spullen mee. In augustus werd ingebroken in het oorlogsmuseum Eyewitness in het Limburgse Beek. Daar werd voor zo'n 1,5 miljoen euro aan spullen buitgemaakt.