De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling zal in het najaar van 2021 verschijnen en gaat NBV21 heten, maakt het Nederlands Bijbelgenootschap bekend in een persbericht.

De laatste Nieuwe Bijbelvertaling stamt uit 2004. Volgens Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap, zijn er na die laatste vertaling duizenden reacties binnengekomen met verbetersuggesties die worden verwerkt in de NBV21.

In de NBV21 zijn ongeveer twaalfduizend wijzigingen opgenomen. "De kwaliteit en sterke kanten van de NBV komen in de NBV21 nog scherper naar voren", aldus Buitenwerf.

Er is zo'n drie jaar aan de nieuwe vertaling gewerkt. Het Nederlands Bijbelgenootschap, de vereniging die zich bezighoudt met de vertaling van en voorlichting over de Bijbel, lanceert donderdag een website waarop lezers meer achtergrondinformatie kunnen vinden over alle wijzigingen.

Een van de opvallendste veranderingen is volgens het persbericht het gebruik van 'eerbiedshoofdletters': hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige Geest.

De Nieuwe Bijbelvertaling is met twee miljoen verkochte exemplaren de meest gebruikte vertaling in het Nederlandse taalgebied. In 2016 werd de NBV door het Nederlandse publiek verkozen tot het 'Belangrijkste Boek'.