Het Koninklijk Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest vieren het 250e geboortejaar van Ludwig van Beethoven vanaf zondag met een negendaags online festival. Dat heeft de organisatie dinsdag op de website aangekondigd.

Tijdens het festival worden in negen dagen Beethovens negen symfonieën uitgevoerd door het Concertgebouworkest, onder leiding van Iván Fischer.

Ook wordt iedere dag aan het begin van het concert een Beethoven Talk uitgezonden, waarin Floris Kortie, bekend van televisieprogramma Podium Witteman, leden van het Concertgebouworkest interviewt over diverse symfonieën. Daarnaast wordt de documentaire In search of Beethoven uitgezonden tijdens het festival.

Aanvankelijk zou in het Concertgebouw in de aanwezigheid van publiek aandacht worden besteed aan Beethovens geboortedag, maar dat kon wegens de coronamaatregelen geen doorgang vinden.

Ludwig van Beethoven werd op 16 december 1770 geboren in Bonn. De symfonieën van de Duitse componist en pianist behoren tot de meest uitgevoerde klassieke muziek ooit.