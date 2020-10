De NPO Radio4 en NTR-podcast Making an Opera heeft de Prix Europa gewonnen in de categorie beste Europese radio-muziekprogramma, meldt de organisatie dinsdag op de website. De Prix Europa is een jaarlijks festival waar prijzen worden uitgereikt aan de beste Europese televisie-, radio- en mediaproducties.

Een van de jurycommentaren luidt: "Zeer gedetailleerd in de talrijke aspecten van de vertelling, de verschillende invalshoeken en gezichtspunten vormen samen een spannend verhaal van binnenuit de operawereld. Dit programma is een goed voorbeeld om een ​​'klassiek' verhaal te vertellen met nieuwe middelen - en een heel speciale, zeer aansprekende toon."

Podcastmaker Stef Visjager kreeg voor de NTR-podcast anderhalf jaar lang onbeperkt toegang achter de schermen bij De Nationale Opera. Daar volgde ze zes jonge zangers bij het maken van de opera Ritratto van Willem Jeths, waarmee het Opera Forward Festival geopend zou worden.

Visjager was aanwezig bij de eerste audities van de Nationale Opera Studio, bij de repetities en de generale repetitie. Ook volgde ze de besprekingen van het artistieke team van de Nationale Opera. "Het maken van een opera is een bizarre combinatie van touwtrekken, je zin doordrijven en samenwerken. En dat alles met ongelooflijk veel discipline en liefde voor de kunsten", schrijft NTR in een persbericht.

Naast Making an Opera viel er nog een andere Nederlandse inzending in de smaak: de door Sandra Beerends geregisseerde film Ze Noemen Me Baboe kreeg een eervolle vermelding in de categorie beste Europese televisieprogramma over culturele diversiteit.

Making an Opera is te beluisteren via de website van NPO Radio4 en de bekende podcastplatforms.