Nederlandse oorlogsmusea bergen een deel van hun collectie op nadat inbrekers nazimemorabilia uit verschillende musea in Noord-Brabant en Limburg hebben ontvreemd. Volgens Omroep Brabant heerst onrust bij de oorlogsmusea.

Het Oorlogsmuseum 1940-1945 in Loon op Zand heeft al enkele voorwerpen uit zijn collectie gehaald en elders veilig opgeborgen.

"We hebben een vork uit het persoonlijk bestek van Hitler. En een van Himmler. Dat gaat eruit. Ik heb gisteren al spullen van de Hitlerjugend weggehaald. En uniformen van de SS gaan er ook uit", zegt eigenaar Frans van Venrooij tegen Omroep Brabant.

Ook krijgt het museum een extra deur met tralies, nadat Van Venrooij "van alle kanten" is gewaarschuwd voor een inbraak.

Oorlogsmuseum Overloon haalt topstukken uit collectie

Het Oorlogsmuseum Overloon maakte vorige week al bekend twee topstukken in bruikleen van het oorlogsonderzoeksinstituut NIOD uit de collectie gehaald te hebben. Het gaat om het Dodenboek uit Auschwitz en een boek dat NSB-leider Anton Mussert in 1942 als verjaardagscadeau ontving.

Deze maand heeft een groep dieven het Oorlogsmuseum in het Noord-Brabantse dorp Ossendrecht vrijwel leeggeroofd. Ze namen voor honderdduizenden euro's aan spullen mee.

Het gaat om onder meer SS-uniformen, parachutes en vuurwapens. Zo is er een Duits Fallschirmjägergewehr, een geweer dat door Duitse parachutisten werd gebruikt en een waarde van 50.000 euro heeft, gestolen.

In augustus was er eveneens een inbraak in het oorlogsmuseum Eyewitness in het Limburgse Beek. Daar werd voor zo'n 1,5 miljoen euro aan spullen buitgemaakt.

Volgens kenners is er op dit moment sprake van een enorme internationale vraag naar specifieke voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog en is in de wereld van oorlogsmusea algemeen bekend waar deze zich bevinden.