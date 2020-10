Ernst Daniël Smid werkt aan een autobiografie, die in september 2021 moet verschijnen. Dat laat zijn uitgever Xander Uitgevers maandag weten.

In het boek zal de 67-jarige zanger vooral ingaan op zijn carrière en vertellen over de mensen die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Vorig jaar maakte Smid bekend dat hij de ziekte van Parkinson heeft en ook hier zal hij in het boek over vertellen.

Zaterdag liet de artiest al naar aanleiding van zijn deelname aan RTL 4-programma The Masked Singer aan RTL Boulevard weten dat hij het taboe rondom zijn hersenziekte wil doorbreken. "Het vervelende is dat je rechterhand trilt en dat je stem met praten wat eentonig wordt", aldus de zanger. "Maar goed, ik ga mezelf niet verstoppen. Ik wil het taboe van die hersenziekte doorbreken."

De baritonzanger is bekend van meerdere opera's en musicals waarin hij speelde, waaronder La traviata en Les Misérables. Ook maakte hij deel uit van het zangtrio De 3 Baritons, samen met Henk Poort en Marco Bakker.

In 2008 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor de klassieke muziek en zijn inzet voor goede doelen.

Smid was getrouwd met oud-ballerina Rosemarie Giesen van der Sluis, die in 2012 overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Met haar kreeg de artiest dochter Coosje (29), die ook actief is in de muziek- en acteerwereld. Smid was met zijn dochter te zien het programma Van Popster tot Operaster.