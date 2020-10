De tiende editie van Heroes Dutch Comic Con is verplaatst van november 2020 naar juni 2021. De conventie zal op 19 en 20 juni 2021 plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, maakt de organisatie maandag bekend.

"Wij hadden goede hoop dat wij onze bezoekers konden ontvangen voor deze feestelijke jubileumeditie", zegt Boet Havenaar van de organisatie over de oorspronkelijke data.

"Maar in de afgelopen periode is het sentiment onder onze deelnemers en bezoekers sterk veranderd. Daar hebben wij alle begrip voor, maar hierdoor is het niet mogelijk om het event door te laten gaan. Dat is een grote teleurstelling, maar het is momenteel de enige juiste beslissing."

Het is de derde keer dat de organisatie de conventie voor fans van fantasy, superhelden, stripboeken en games het evenement moet uitstellen. Dutch Comic Con zou aanvankelijk in maart plaatsvinden, werd vervolgens verplaatst naar juli en daarna naar november.

De organisator hoopt de data niet nog eens te hoeven veranderen. "Om een nieuwe teleurstelling te voorkomen, hebben we gekozen voor een datum die wat verder in de toekomst ligt. Met deze nieuwe datum beogen we het risico zo klein mogelijk te maken dat we opnieuw het jubileumfeest moeten verplaatsen."

Het evenement trekt zo'n 40.000 bezoekers per editie. Gekochte tickets zijn geldig op de nieuwe data.