Een nooit eerder gepubliceerde dichtbundel van Lucebert (1924-1994) is recentelijk gevonden. De Bezige Bij zal de bundel, die ongeveer zeventig jaar geleden is gemaakt, alsnog uitbrengen. Dat meldt de uitgeverij maandag.

In de bundel vaarwel. achtergelaten gedichten staan zowel gedichten als tekeningen van Lucebert, wiens echte naam Lubertus Jacobus Swaanswijk was.

Lucebert liet het werk in 1952 halsoverkop achter in het huis waar hij tot die tijd woonde met Frieda Koch. Recentelijk werd het werk herontdekt, meldt de uitgeverij.

In de bundel is werk gevoegd dat de dichter tussen 1949 en 1952 schreef. "Het toont de jonge dichter van zijn meest lyrische, verliefde en verlangende kant", aldus De Bezige Bij.

Lucebert werd na de oorlog een van de bekendste dichters van het land en was de voorman van de Vijftigers, de literaire beweging waartoe ook Gerrit Kouwenaar, Remco Campert en Hugo Claus behoorden. Luceberts kunst en poëzie stond bekend als revolutionair en maatschappelijk geëngageerd.

In een biografie van Wim Hazeu over Lucebert blijkt dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog sympathiseerde met de nazi's en antisemitische ideeën had. Lucebert zou volgens de biografie vrijwillig naar Duitsland zijn gegaan om te werken in de wapenindustrie. De dichter heeft zelf altijd beweerd dat hij gedwongen werd door de Duitsers. In 1943 vertrok hij op negentienjarige leeftijd naar Duitsland.