Rob en Ferdi Bolland werken weer samen nadat ze twintig jaar geen contact hebben gehad. De componerende broers laten maandag aan De Telegraaf weten mee te werken aan een musical over de Oostenrijkse muzikant Falco.

De musical zou in 2021 of volgens Ferdi "na corona in elk geval" in première moeten gaan. "Er moeten nieuwe nummers geschreven worden voor nieuwe rollen die aan het verhaal worden toegevoegd", licht Rob toe. Het is niet bekend of de musical over de in 1998 overleden zanger ook in Nederland te zien zal zijn.

De Weense producent die de broers voor het musicalproject benaderde, wist volgens de 64-jarige Ferdi niet dat hij en zijn broer elkaar al twintig jaar niet hadden gezien. Hij verzoende zich met de 65-jarige Rob, nadat die in augustus had laten weten ongeneeslijk ziek te zijn.

In de jaren negentig werkten de componerende broers al mee aan twee musicals over Falco, de artiestennaam van Johann Hölzel. Ze schreven meerdere nummers voor de zanger. In 1986 bereikte het door de broers geschreven Rock Me Amadeus als enige Duitstalige nummer ooit de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100.