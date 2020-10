Pieter van Os heeft met zijn boek Liever dier dan mens de Libris Geschiedenis Prijs gewonnen. Het boek gaat over een Joods meisje uit Polen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verliefd wordt op een SS'er.

De winnaar van de prijs is zondag door juryvoorzitter Hans de Boer bekendgemaakt in het radioprogramma OVT. De prijs bekroont historische boeken die een groter publiek aanspreken. Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden.

Het boek van Van Os is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Mala Rivka Kizel, een meisje uit een groot Joods gezin in Warschau. Terwijl haar familie werd omgebracht, wist Mala door een mix van veerkracht, taalgevoel, geluk en charme te ontkomen. Ze deed zich voor als Anni Gmitruk en vertelde niemand wie ze werkelijk was.

Andere genomineerden waren Enny de Bruijn met De hoeve en het hart, Mar Oomen met Missievaders, Eva Vriend met Eens ging de zee hier tekeer en Angelie Sens met De kolonieman. Zij ontvingen 1.500 euro per persoon.

In 2019 won Roelof van Gelder de Libris Geschiedenis Prijs met het boek Dichter in de jungle.