Ze staat wereldwijd bekend als 'Queen of Rock and Roll', maar wat veel mensen niet weten is dat Tina Turner zich al sinds de jaren zeventig bezighoudt met het boeddhisme en dagelijks mantra's chant. Met het uitbrengen van haar eerste zelfhulpboek Geluk staat je goed wil de tachtigjarige zangeres haar belangrijkste lessen en inzichten delen.

"Ik wilde dit boek al dertig jaar schrijven, maar de timing leek nooit te kloppen", vertelt de zangeres per e-mail aan NU.nl. "Ik laat zien hoe ik een positiever persoon ben geworden en obstakels overwon onder de moeilijkste omstandigheden. Ik hoop dat ik daarmee anderen kan inspireren, want als het mij lukt, kan iedereen het."

De plannen voor het boek werden mede door gezondheidsproblemen van Turner opgeschort, aldus coauteur Taro Gold in een telefoongesprek. "Ze kreeg een beroerte, had last van vertigo, kreeg darmkanker en moest een niertransplantatie ondergaan. En ze kwam overal weer bovenop, dat is ongelooflijk. Niets kon haar optimisme tegenhouden. Toen het weer wat beter ging en er een musical over haar leven werd gemaakt, besloten we dat het tijd was voor het boek."

Gold reisde vanuit zijn woonplaats Los Angeles verschillende keren af naar Zürich, waar Turner met haar echtgenoot Erwin Bach woont. "Regula Curti (zangeres en de andere coauteur van het boek, red.) en ik hielpen haar met het structureren van de lessen die ze wilde delen."

'Nooit opgeven' is volgens Gold de belangrijkste. "Een positieve instelling is belangrijk. Je kunt problemen en obstakels juist gebruiken om verder te groeien", legt hij uit. "En realiseer je dat de sleutel naar geluk in jezelf ligt. Het is niet iets wat je in de buitenwereld kunt vinden."

63 Tina Turner presenteert haar boek Happiness Becomes You

'Met dit boek wil ik verlichting brengen'

Volgens Turner heb je elke dag opnieuw de kans om je leven op een positieve manier te veranderen. "Wie je bent en wie je wil worden komt naar voren in je gedachten, je woorden en je daden. Je hebt net als ieder ander positieve en negatieve kanten, maar jij kunt ervoor zorgen dat die positieve kant de overhand krijgt."

Lezers hoeven volgens de zangeres, die in 2009 haar laatste tournee hield, niets met spiritualiteit te hebben om haar lessen te kunnen begrijpen. "Het doel van dit boek is om verlichting te brengen, ongeacht je religie en of je bekend bent met Oosterse wijsheid. Ik heb het geschreven om mensen hoop te geven voor de toekomst en om meer rust te vinden in het nu."

'Tina's timing is magisch'

Volgens Gold kan het bijna geen toeval zijn dat Geluk staat je goed juist verschijnt in een tijd dat veel mensen het moeilijk hebben, onder meer vanwege het coronavirus. "Het was aan Tina om te bepalen wanneer dit boek zou uitkomen, maar haar timing is magisch."

"Sinds ze na die zware tijd in haar leven (, red.) het heft in eigen handen nam, opende deur na deur zich voor haar. Ze ontmoette een manager die het beste met haar voor had, startte een bloeiende solocarrière en was te zien in een film. Alsof het universum haar omarmde. Voor mij is het daarom heel logisch dat haar boodschap van hoop en inspiratie in dit boek nu wordt verspreid."

Geluk staat je goed verschijnt op 27 oktober.