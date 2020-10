Het kunstwerk Show me the Monet van Banksy is woensdag voor ruim 7,5 miljoen pond (ruim 8,3 miljoen euro) geveild. Het is het op een na hoogste bedrag dat tot dusver is betaald voor een werk van de straatkunstenaar.

Het hoogste bedrag dat ooit tijdens een veiling voor een werk van Banksy is neergeteld, is 9,9 miljoen pond.

Het werk Show me the Monet, dat Banksy in 2005 heeft gemaakt, ging woensdag bij het veilinghuis Sotheby's onder de hamer. Het schilderij, een parodie op het werk van de beroemde kunstenaar Claude Monet (1840-1926), toont een Japanse brug over een vijver waarin winkelwagentjes en een pylon zijn gedumpt.

"Het gevandaliseerde schilderij laat het leven van nu zien", zei Banksy vijftien jaar geleden over zijn werk. "De grote schade die aan ons milieu wordt toegebracht, is niet te wijten aan graffitiartiesten of dronken tieners, maar aan grote bedrijven. Juist daar werken de mensen die schilderijen van landschappen aan hun muur hangen en vertellen hoe de rest van de wereld zich moet gedragen."

Het kunstwerk is onderdeel van een reeks parodieën. Zo schilderde Banksy ook varianten op werken van onder anderen Vincent van Gogh (1853-1890) en Andy Warhol (1928-1987).