Louisette Geiss, een van de vrouwen die Harvey Weinstein heeft aangeklaagd voor seksueel misbruik, heeft een musical over de #metoo-beweging geschreven, meldt Deadline maandag. Geiss, die voorheen filmscenario's schreef, maakt de voorstelling samen met bekroond liedjesschrijver Diane Warren.

Geiss baseerde het verhaal van de musical The Right Girl op haar eigen ervaringen met Weinstein. De scenarioschrijver zegt dat haar ervaringen met de voormalige filmproducent tot het einde van haar carrière in de filmindustrie hebben geleid.

Het verhaal draait om Eleanor Stark, die haar eerste werkdag als creatief directeur van een grote filmstudio beleeft. De carrière van Stark ontwikkelt zich in rap tempo, maar een van haar vele mannelijke collega's blijkt vrouwen te misbruiken.

Geiss zegt twee jaar aan de voorstelling te hebben gewerkt. Ze spreekt van een heilzaam proces. Ruim twintig slachtoffers van onder anderen Weinstein hebben hun medewerking verleend. "Slechts een deel van hun verhalen heeft de pers gehaald", zegt Geiss.

"Door deze ervaringen in hun eigen woorden en in een onderhoudende vorm te presenteren, hopen we dat ze een groter publiek bereiken en andere slachtoffers aan te sporen om zich uit te spreken."

De productie is opgenomen en deze video zal op 1 november voor het eerst vertoond worden. Vanwege de coronacrisis is momenteel geen live première mogelijk. Onder anderen Robyn Hurder, Alysha Umphress en Glee-actrice Jenna Ushkowitz spelen rollen in de musical.

Weinstein zit momenteel in New York een straf van 23 jaar uit wegens verkrachting en aanranding. In Los Angeles loopt nog een zaak tegen de 68-jarige voormalige filmproducent.