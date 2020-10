De musical TINA: The Tina Turner Musical is twaalf keer genomineerd voor een Tony Award. De nominaties voor de beste theaterproducties op Broadway in New York zijn donderdag bekendgemaakt.

TINA maakt kans op de prijzen voor onder meer de beste musical, de beste regie, de beste vormgeving, het beste script en de beste choreografie.

In zowel de categorie beste musical als de categorie beste regie neemt de productie het op tegen Moulin Rouge! The Musical en Jagged Little Pill. Adrienne Warren maakt kans op de prijs voor de beste hoofdrolspeelster voor haar rol als Tina Turner. Warren neemt het in deze categorie op tegen Karen Olivo en Elizabeth Stanley.

"Wat een heerlijk nieuws een dag nadat we de herstart van TINA in Nederland moesten uitstellen. We zijn ongelofelijk blij met de twaalf nominaties voor de Tony Awards", aldus Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland. "Het is zo zonde dat het publiek nu niet kan genieten van deze fantastische musical over het bewogen leven van Tina Turner. Ik hoop dat er snel betere tijden komen."

TINA gaat over het leven van de nu tachtigjarige zangeres. De musical ging in 2018 in première in Londen en werd sinds begin februari ook in Nederland opgevoerd. De voorstelling ligt echter sinds maart stil, net als de andere internationale producties.

Grand Horizons, The Inheritance, Sea Wall/ A Life, Slave Play en The Sound Inside zijn genomineerd voor de Tony Award voor het beste toneelstuk.

Onder anderen Blair Underwood, Ian Barford en Tom Hiddleston maken kans op een Tony Award voor hun hoofdrollen in toneelstukken op Broadway. Bij de vrouwen geldt dat voor onder anderen Mary-Louise Parker, Laura Linney en Audra McDonald.

De nominaties werden donderdag bekendgemaakt door James Monroe Iglehart. Hij won in 2014 een Tony Award voor zijn rol als Genie in Aladdin. De datum van de (virtuele) uitreiking van dit jaar is nog niet bekend.