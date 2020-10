Een groep dieven heeft in de nacht van dinsdag op woensdag het Oorlogsmuseum in het Noord-Brabantse dorp Ossendrecht vrijwel leeggeroofd. Ze hebben voor honderdduizenden euro's aan spullen meegenomen, meldt Omroep Brabant donderdag.

Het gaat om onder meer SS-uniformen, parachutes en vuurwapens. Zo is er een Duits Fallschirmjägergewehr, een geweer dat door Duitse parachutisten werd gebruikt, met een waarde van 50.000 euro gestolen.

Jan de Jonge, de eigenaar van het Brabantse museum die de collectie in zestig jaar bijeen verzamelde, ontdekte de inbraak woensdagmiddag toen hij hout ging halen voor zijn kachel. Hij vermoedt dat de dieven via de achterzijde zijn binnengekomen.

"Ze hebben gaten in de deur geboord om de klink van binnenuit naar beneden te krijgen. Ik heb niets gehoord, terwijl ik aan de andere kant van de muur lag te slapen", aldus De Jonge.

De dieven hebben glas uit de vitrines gesneden en de buit in busjes geladen. "Ze hebben spullen meegenomen die internationaal te verhandelen zijn. De collectie was privé-eigendom en niet verzekerd."

De politie West-Brabant laat desgevraagd aan NU.nl weten dat er aangifte is gedaan en dat er donderdagmiddag forensisch onderzoek wordt uitgevoerd in het museum.

In augustus was er eveneens een inbraak in het oorlogsmuseum Eyewitness in het Limburgse Beek. Er werd voor zo'n 1,5 miljoen euro aan spullen buitgemaakt.