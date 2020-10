Claudia de Breij begint eerder dan gepland met de opnames van een album met liedjes uit haar cabaretvoorstelling Hier ben ik, vertelt de cabaretière donderdag in gesprek met de Volkskrant.

"Dat hadden we even uitgesteld, maar dat gaan we nu dan toch maar meteen doen", aldus De Breij. De cabaretière nam het besluit omdat de uitverkochte voorstellingen van Hier ben ik in Carré zijn geannuleerd vanwege de dinsdag aangekondigde coronamaatregelen.

"We gaan de boel gewoon lekker ventileren en duiken morgen al met z'n drieën de studio in",aldus de comédienne. "Zo houd ik mezelf nog een beetje gaande."

De Breij deed geen uitspraken over wanneer ze het album denkt uit te brengen.

Voor Hier ben ik duikt De Breij in het leven van Heintje Davids, een populaire kleinkunstenares die met haar liedjes en grappen zelf ook veelvuldig optrad in Carré. Zo vonden haar terugkerende afscheidsoptredens en uitvaart plaats in het Amsterdamse theater.

De Breij heeft voor de voorstelling niet alleen zelf liedjes geschreven, maar ook verschillende oude platen een modernere draai gegeven. Haar voorstelling gaat daarnaast onder meer over de liefde voor het grote publiek, de verhoudingen binnen de familie Davids (ook broer Louis Davids was zeer bekend) en de angsten en het verlies door de Jodenvervolging.