Een verzameleditie van William Shakespeares eerste toneelstukken heeft op een veiling het recordbedrag van tien miljoen dollar (8,5 miljoen euro) opgebracht, meldt veilinghuis Christie's woensdag via Twitter. Dat is het dubbele van de verwachte opbrengst.

De Amerikaanse verzamelaar Stephan Loewentheil kocht het boek via een telefonisch bod. Nooit eerder werd er zo'n groot bedrag neergelegd voor een boek. Het werd verkocht door een privéschool in de Amerikaanse stad Oakland, dat het exemplaar sinds de jaren zestig in handen had.

Het boek uit 1623, dat zeven jaar na de dood van de Engelse schrijver werd gepubliceerd, was de eerste verzamelde editie van zijn werk en bevat 36 toneelstukken.

Er bestaan ​​ongeveer 235 exemplaren van het verzamelwerk, maar die zijn lang niet allemaal compleet. Een andere complete editie van hetzelfde boek werd in 2001 geveild voor 6,2 miljoen dollar.