De herstart van TINA, de musical over zangeres Tina Turner, kan vanwege de nieuwe coronamaatregelen geen doorgang vinden. Stage Entertainment-directeur Albert Verlinde spreekt in een persbericht van "een ongelofelijke domper".

"Zowel voor ons bedrijf als voor iedereen die onlangs kaarten heeft gekocht voor TINA, maar we hebben alle begrip voor de beslissing van het kabinet. Gelukkig kunnen we binnen de nieuwe maatregelen de repetities voor de coronaproof versie van TINA voortzetten, zodat we - zodra het theater weer open mag - weer snel van start kunnen gaan."

De musical ging in 2018 in première in Londen en werd sinds begin februari ook voor het eerst in Nederland opgevoerd. De voorstelling ligt echter sinds maart stil, net als de andere internationale producties.

Theaters in Nederland mogen vanaf woensdag maximaal dertig bezoekers toelaten. Voor veel producenten renderen voorstellingen met dit aantal niet.