Herbert Kretzmer, bekend van de songteksten die hij schreef voor de Engelstalige versie van de musical Les Misérables, is dinsdag op 95-jarige leeftijd overleden. Het nieuws werd woensdag bekend, meldt BBC.

Ook verwierf Kretzmer bekendheid door het schrijven van het nummer She, vertolkt door onder anderen Charles Aznavour.

Diverse collega's uit de theater- en muziekwereld hebben op zijn overlijden gereageerd. "Zijn prachtige woorden voor Les Misérables zullen altijd blijven voortleven", zegt Cameron Mackintosh, producent van de succesvolle musical, tegen Variety.

Tekstschrijver Tim Rice noemt Kretzmer "een geweldig songschrijver en man van het populaire theaterlied". "Van Les Mis tot She, hij was een reus in zijn vak."

Kretzmer werkte als journalist voor The Daily Mail en brak door als liedschrijver met zijn werk voor de satirische show That Was The Week That Was, dat een succes was in de jaren zestig.

In 1985 ging Les Misérables in première, de nog altijd lopende musical naar het boek van Victor Hugo dat ook meerdere malen is verfilmd. Kretzmer vertaalde de Franse liedteksten naar het Engels en nummers als I Dreamed a Dream werden wereldwijd bekend dankzij het succes van de musical.