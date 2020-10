Het Koninklijk Theater Carré zal vanwege de dinsdag aangekondigde coronamaatregelen opnieuw de deuren sluiten. Dat laat directeur Madeleine van der Zwaan aan NU.nl weten in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Vanaf woensdag 22.00 uur mogen maximaal dertig personen per zaal worden toegelaten. Er gelden geen uitzonderingen voor theaters en bioscopen.

Voor Carré is het niet rendabel om de deuren te openen voor zo'n beperkt aantal bezoekers. "Onze normale capaciteit is 1.756 stoelen. We zien ons daarom wederom genoodzaakt onze deuren te sluiten."

Van der Zwaan had de verscherping van de maatregelen voor de cultuursector al zien aankomen, maar spreekt alsnog van een verdrietig bericht. "We waren net gestart met de prachtige nieuwe voorstelling van Claudia de Breij. Maar ook nu gaan we weer op zoek naar oplossingen voor straks, als er weer wel meer mogelijk is."

In mei liet de directeur van het Amsterdamse theater al weten dat een maximum van dertig gasten niet rendabel is.