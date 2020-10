De cultuursector heeft dinsdagavond te horen gekregen dat er nieuwe maatregelen gaan gelden. Onder meer theaters mogen maximaal dertig personen per zaal ontvangen en alle openluchtconcerten en theaterfestivals worden geschrapt. NU.nl zet enkele reacties vanuit de sector op een rij.

Koninklijk Theater Carré Amsterdam zal vanwege de dinsdag aangekondigde coronamaatregelen opnieuw de deuren sluiten, laat directeur Madeleine van der Zwaan aan NU.nl weten.

Van der Zwaan had de verscherping van de maatregelen voor de cultuursector al zien aankomen, maar spreekt alsnog van een verdrietig bericht. "We waren net gestart met de prachtige nieuwe voorstelling van Claudia de Breij. Maar ook nu gaan we weer op zoek naar oplossingen voor straks, als er wel weer meer mogelijk is."

Paradiso in Amsterdam maakt hetzelfde besluit. "Het is op deze korte termijn onmogelijk om de bestaande programma's (zo'n veertig) met 250 bezoekers om te vormen naar programma's met 30 bezoekers. Wel gaan we kijken wat er nog mogelijk is qua streaming voor een aantal programma's", zeggen zij tegen 3 voor 12.

'Groot deel gaat uitvallen'

Interim-directeur Frans Vreeke van het Amsterdamse poppodium Melkweg vindt de nieuwe maatregelen jammer, meldt hij dinsdag aan NU.nl. Twee weken geleden kreeg de zaal nog toestemming om meer dan dertig bezoekers te ontvangen. "Onze uitzonderingspositie heeft niet zo lang geduurd. Ons kleine vreugdesprongetje was van korte duur."

"Ook konden we met dat aantal bezoekers behoorlijk wat seated shows laten plaatsvinden tijdens Amsterdam Dance Event. Maar dat moeten we nu allemaal afschalen, en ik denk dat een heel groot deel uit gaat vallen. Dat is ontzettend jammer. Maar het moet", aldus Vreeke.

TivoliVredenburg in Utrecht zal enkele shows annuleren, maar andere wellicht tweemaal per dag opvoeren voor dertig man. Welke shows doorgaan en welke niet, wordt besproken. Het Patronaat in Haarlem zal eveneens open blijven en "doorlaten wat binnen dat kader kan".

De Oosterpoort in Groningen zal waarschijnlijk het grootste deel verplaatsen of annuleren.

'Geen financiële marges meer'

De Nederlandse theaterproducenten hebben geen financiële marges meer om de klap op te vangen die het kabinet dinsdag heeft uitgedeeld met de nieuwe coronamaatregelen, stelt voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP).

"We begrijpen dat er actie moet worden ondernomen", zegt Van der Ham. "Maar het is onwaarschijnlijk frustrerend dat een sector waarvan door de overheid wordt erkend dat er nul besmettingen zijn geconstateerd in het publiek zo hard wordt getroffen. De theaters en de makers hebben met militaire precisie een systeem bedacht om veilig van de zalen te kunnen genieten."

Producent Fred Boot van de musical Soldaat van Oranje meldde dinsdagavond al dat de musical de komende maand niet zal worden gespeeld. Het is niet duidelijk wanneer de voorstelling weer te zien is.

"Dit gaat niet meer", aldus Boot. "Niet alleen met Soldaat van Oranje, maar met de hele cultuursector. Slechts dertig man per zaal is een nekslag voor de hele sector. Dit komen we niet te boven."

'Knock-out' voor industrie komt steeds dichterbij

Ziggo Dome-directeur Danny Damman voorspelt dat het voor concertzalen de komende tijd erg lastig wordt om te overleven, vertelt hij aan NU.nl. "We snappen als branche dat de gezondheid belangrijker is, maar als we kijken naar onze eigen situatie, dan wordt het heel lastig. Die knock-out voor de industrie komt steeds dichterbij."

Volgens Damman heeft de hele industrie begrip voor de maatregelen, maar wordt het financieel steeds lastiger. "Voor dertig mensen de deuren openen is financieel niet haalbaar, en de kosten gaan ondertussen door. De personeelskosten kunnen we dekken met de NOW-regeling, maar de overige kosten voor bijvoorbeeld de huur gaan wel gewoon door."

Siebe Weide van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) stelt dat de nieuwe coronamaatregelen funest zijn voor podia, producenten en het publiek.

"De aankondiging van premier Rutte komt in de sector heel hard aan", aldus Weide. "Er is nu duidelijkheid, waar het de afgelopen weken aan ontbrak, maar met alle gevolgen van dien. Veel zalen zullen zich genoodzaakt zien te sluiten, want openstelling voor dertig personen is niet te doen."