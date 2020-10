Een exemplaar van de eerste druk van Harry Potter and the Harry Potter and the Philosopher's Stone is dinsdag voor 60.000 Britse pond (zo'n 73.000 euro) geveild in het Britse Staffordshire, meldt BBC News.

De waarde van het boek werd van tevoren op 30.000 pond geschat. De eerste druk van dit deel uit de populaire boekenreeks van J.K. Rowling - in het Nederlands verschenen als Harry Potter en de Steen der Wijzen - bestond uit vijfhonderd exemplaren.

Het geveilde exemplaar was van een Luxemburger die het boek gebruikte om zijn kinderen Engels te leren nadat ze naar Engeland waren verhuisd, aldus BBC News. De verkoper had het boek in een theedoek gewikkeld en opgestuurd. Hij gaat het bedrag gebruiken om de studielening van zijn dochter af te betalen.

Volgens de veilingmeester, die de verkoop van vier exemplaren van de eerste druk van Harry Potter en de Steen der Wijzen heeft afgehandeld, is dit boek voor een recordbedrag verkocht. Vorig jaar bracht een vergelijkbaar exemplaar 34.000 pond op.