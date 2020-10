Kinderen die in de jaren tachtig en negentig zijn opgegroeid, zijn groot geworden met Bassie & Adriaan. De twee broers, die eigenlijk Bas en Adriaan van Toor heten, openden dinsdag in Vlaardingen een tentoonstelling over hun personages.

Adriaan van Toor houdt een kort praatje bij de opening van de tentoonstelling. Bassie & Adriaan: een schat aan herinneringen toont de bezoeker attributen en rekwisieten die zijn gebruikt tijdens de opnames van de populaire series en films. (Foto: BrunoPress)

Zijn broer Bas had de eer de tentoonstelling te openen door het lint door te knippen. (Foto: BrunoPress)

Ook robotfiguur Robin was van de partij. Naast de verschillende attributen uit de serie en films wordt er ook aandacht besteed aan de persoonlijke levens van de twee broers. (Foto: BrunoPress)

Bassie & Adriaan: een schat van herinneringen is van 14 oktober tot en met 16 mei 2021 te zien in Museum Vlaardingen.