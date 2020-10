Mariah Carey leest passages uit haar eigen boek The Meaning of Mariah Carey voor aan haar kinderen. In gesprek met Andy Cohen in de talkshow Watch What Happens Live vertelt ze dat ze hen vooral wat wil bijbrengen over racisme.

"Ik lees ze hoofdstukken voor om mijn ervaringen met racisme te kunnen uitleggen", vertelt Carey. "Daardoor gaan ze beter begrijpen wat racisme is en leren ze hoe ze ermee om moeten gaan als ze er zelf mee worden geconfronteerd", aldus de zangeres over haar negenjarige tweeling Monroe en Moroccan, die ze met haar ex-man Nick Cannon kreeg.

Volgens Carey kreeg haar zoon onlangs ook al te maken met racisme. "Hij werd gepest door een racist van wie hij eerst dacht dat het een vriend was. Het is krankzinnig. Dit is de wereld waar we in leven."

Carey, dochter van een vader met een Afro-Amerikaanse en Afro-Venezolaans achtergrond en een moeder van Ierse afkomst, vertelt in The Meaning of Mariah Carey over het racisme dat ze al vanaf jonge leeftijd meemaakte. "Ik was er al zo jong bewust van omdat ik ermee vernederd werd", vertelt de zangeres.

Carey schrijft in het boek over een voorval waarbij ze werd gepest door een groep meisjes die ze als vriendinnen beschouwde. "Ik las het voor aan mijn dochter Monroe. Ze zei: 'Mama, die meisjes hebben daar nu spijt van. Ik weet zeker dat ze nu jouw vriendin zouden willen zijn.'"

De zangeres bracht eerder deze maand haar memoires uit. Ook verscheen het album The Rarities, waarop niet eerder uitgebrachte nummers uit verschillende periodes in haar carrière staan.