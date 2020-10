Afgelopen week verscheen het eerste boek van modestylist Manon Meijers, Kleed jezelf gelukkig. Het is een pleidooi om zelf te ontdekken wat bij je past: ze wil mensen absoluut niet voorschrijven wat ze aan moeten trekken, vertelt Meijers aan NU.nl.

Ook haar verloofde Guus Meeuwis schrijft ze geen outfits voor. "We hebben elkaar leren kennen doordat ik zijn stylist was. Mensen denken dan ook nog steeds dat, wanneer we 's ochtends wakker worden, hij zijn gitaar erbij pakt om een lied voor me te zingen terwijl ik een setje kleding voor hem klaarleg. Maar dat is dus niet hoe het werkt. Stiekem weet hij zelf écht veel van kleding."

'Het is letterlijk je tweede huid'

Met haar boek wil ze alle mythes over uiterlijk ontmantelen en de lezer leren hoe kleding je gemoedstoestand beïnvloedt. Volgens Meijers is de overtuiging dat kleding een oppervlakkig gebeuren is, een groot vooroordeel.

"Het wordt hoog tijd dat we in gaan zien welke invloed kleding op ons en onze omgeving heeft. Of je het nou leuk vindt of niet: je uiterlijk komt altijd als eerste ergens binnen, het is letterlijk je tweede huid. En er bestaat wel degelijk een connectie tussen psychologie en kleding. Het is een onderzoeksgebied dat eerder nooit echt serieus is genomen, maar de laatste vijftien jaar krijgt het toch wat meer aandacht." En je uiterlijk heeft niet alleen invloed op de buitenwereld, aldus Meijers.

'Tijd voor een wat rijker sociaal leven'

"Je kleding vertelt je hoe het met je gaat zonder dat je dat zelf doorhebt. Om een persoonlijk voorbeeld te geven: in de tijd dat ik tussen de zestig en tachtig uur per week werkte en ik constant op mijn knieën zat om de veters van mensen te strikken, hing mijn kledingkast vól glitter en kocht ik alleen maar feestjurken. Het sloeg helemaal nergens op. Mijn kleding zei eigenlijk: het wordt tijd voor een wat rijker sociaal leven en wat meer balans."

Dat we nu veel meer thuis werken en feestjes niet meer aan de orde zijn, betekent volgens Meijers absoluut niet dat geen energie meer in ons uiterlijk moeten stoppen. "Niemand weet hoelang deze situatie nog gaat duren, dus vergis je er niet in dat je best in een neerwaartse spiraal kunt komen wanneer je besluit dat het niet de moeite waard is om je aan te kleden."

Ze is van mening dat het echt loont om dat huispak uit te trekken en je goed aan te kleden. "Het heeft niet alleen invloed op hoe anderen je zien, maar ook op hoe je zelf presteert. Op die manier kan kleding je ook helpen om andere aspecten in je leven aan te pakken. Klinkt nogal heftig, maar het is wel hoe het werkt."