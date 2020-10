De Amerikaanse dichteres Louise Glück is donderdag onderscheiden met de Nobelprijs voor de Literatuur, zo werd donderdag via een livestream vanuit Stockholm bekendgemaakt. Ze is de zestiende vrouw ooit die de prijs wint.

De 77-jarige Glück debuteerde in 1968 met Firstborn en bracht daarna nog elf poëziebundels uit, waarvan The Wild Iris (1992) een van de meest geroemde is; zo won ze daar in 1993 de Pulitzerprijs voor.

Ze wordt door het comité onder meer geroemd vanwege het blootleggen van pijnlijke familierelaties en het oproepen van universele emoties. "Een sober, maar ook speels taalgebruik", duidde voorzitter Anders Olssen het werk van de dichteres. "Haar stem is onmiskenbaar. Openhartig, compromisloos, maar ook vol humor."

Glück is telefonisch op de hoogte gebracht van haar onderscheiding en zou zeer verrast hebben gereageerd.

Zestiende vrouw ooit

De prestigieuze prijs wordt sinds 1901 jaarlijks uitgereikt aan een auteur die een bijzondere bijdrage aan de literatuur heeft geleverd. Wereldwijd kunnen onder anderen professoren en eerdere winnaars iemand nomineren. Het comité, dat tegenwoordig wordt geleid door schrijver en professor Olsson, reikte de prijs aan in totaal 116 mensen uit. Glück is pas de zestiende vrouw.

Naast de eervolle onderscheiding krijgt de winnaar een bedrag van 10 miljoen Zweedse kronen (zo'n 960.000 euro). Het is voor het eerst sinds 2000 dat dat bedrag zo hoog ligt. Lars Heikensten, voorzitter van de organiserende Nobelstichting, vertelde eerder dat het bedrag kon worden verhoogd doordat de organisatie de financiën goed op orde heeft.

Olsson liet eerder weten dat de coronacrisis geen serieus effect heeft gehad op de toekenning van de prijs. "We communiceerden meer met geheime codes, minder door elkaar fysiek te ontmoeten", aldus Olsson. Nominaties en prijswinnaars blijven steevast strikt geheim. Zelfs genomineerden weten van tevoren niet dat ze kans maken.

Schandaal in 2018

In 2019 werd de Nobelprijs voor de Literatuur voor het eerst aan twee auteurs toegekend. Olga Tokaraczuk en Peter Handke wonnen toen samen, omdat de uitreiking van 2018 moest worden afgelast. Vanwege een seksschandaal rond de echtgenoot van een van de comitéleden stapten dat jaar meerdere mensen binnen het comité op.

Andere winnaars uit het verleden zijn onder anderen Ernest Hemingway, William Golding, Orhan Pamuk en Doris Lessing. In 2016 ging de Nobelprijs voor de Literatuur naar singer-songwriter Bob Dylan. Dat leidde later tot kritiek, omdat de mediaschuwe zanger zich wekenlang stilhield en ook niet aanwezig was bij de uitreiking in december. De artiest liet wel weten zeer vereerd te zijn met de prijs.