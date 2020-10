Schrijver René Appel behoort al meer dan dertig jaar tot de top van de Nederlandse thrillerauteurs. De pionier in dit genre werd kortgeleden 75 jaar en publiceert nu zijn 25e roman: Overschot. In Nederland zou hij weleens de eerste in het genre geweest kunnen zijn, vertelt hij aan NU.nl.

Het verzinnen van intriges was voor Appel niet van jongs af aan een roeping. Hij was jarenlang werkzaam als taalwetenschapper, werkte als voetbalverslaggever voor de Volkskrant en werd uiteindelijk in 1986 recensent van misdaadliteratuur bij NRC Handelsblad.

En dat terwijl hij eigenlijk niet echt bekend was met het genre. "Ik ben me gaan inlezen en stuitte op het werk van vrouwelijke misdaadschrijvers als Patricia Highsmith en Ruth Rendell. Als ik zelf een roman wil schrijven, dacht ik toen, dan moet het zoiets worden. Ze schreven psychologische thrillers, waarbij het heel sterk om de karakters ging. Bij hen kwam niet het plot op de eerste plek, maar de mens zelf."

Iets wat volgens Appel volkomen nieuw was voor die tijd. "Je had actiethrillers, spionagethrillers, boeken over grote complotten, politieke thrillers, maar spannende verhalen over 'gewone' mensen en wat hen kan overkomen, dat bestond nog niet. Sterker nog: in Nederland werd het genre helemaal niet beoefend. Ik durf wel te zeggen dat ik de eerste was die in Nederland dat type boeken schreef."

'Dol op het van-kwaad-tot-ergerscenario'

In de 33 jaar dat Appel zijn spannende boeken schrijft, is er een hoop veranderd in de manier waarop misdaden worden gepleegd en het kwaad zich manifesteert. "Als je erachter wilt komen of je partner vreemdgaat, kijk je in iemands telefoon. Vroeger huurde je daar een privédetective voor in."

Toch heeft de digitalisering nauwelijks invloed gehad op hoe Appel zijn boeken schrijft, zegt hij. "Ik heb constant ideeën voor nieuwe verhalen en ben nog altijd dol op het van-kwaad-tot-ergerscenario, waarin een situatie volledig uit de hand loopt. In die zin is er in mijn manier van werken niets veranderd."

'Voel me niet minderwaardig'

Van het idee dat thrillers geen volwaardige literatuur zijn, heeft Appel geen last, en hij voelt ook niet de behoefte zich ertegen te verdedigen. "Ik vind het volstrekt onbelangrijk en voel me niet minderwaardig. Andere schrijvers willen zich daar misschien tegen uitspreken: 'Ik mag niet met de grote jongens meedoen, ik ben ook belangrijk, ik ben ook goed!' Krampachtig, vind ik dat. Het is geen productieve emotie."

Toch wordt hem nog steeds weleens gevraagd wanneer hij een literaire roman gaat schrijven. "Een 'echte' roman, bedoelen ze eigenlijk daarmee. Terwijl, je vraagt toch ook niet aan A.F.Th. van der Heijden wanneer hij nou eindelijk eens een thriller gaat schrijven?"