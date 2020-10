De musical Murder Ballad gaat maandag in première, in een tijd waarin theaters hun capaciteit alleen maar zien slinken en te maken hebben met strenge veiligheidsmaatregelen. Hoofdrolspelers Vajèn van den Bosch en Buddy Vedder zien echter ook de voordelen van de beperkingen waarmee ze te maken hebben, vertellen ze in gesprek met NU.nl.

De cast is aangemerkt als contactberoep en mag dus bij elkaar in de buurt komen. "Als we zingen moeten we wel op 1,5 meter afstand blijven - en dat is veel, want Murder Ballad is doorgecomponeerd en dat betekent dat er alleen in wordt gezongen", vertelt Van den Bosch.

"Je moet dus echt de momenten kiezen waarop je de intimiteit laat zien. Soms ontstaat er zo een veel grotere spanning in een scène en dat is interessant om naar te kijken."

Wat ook anders is dan in het pre-coronatijdperk, is dat de cast de voorstelling tweemaal op een avond op het toneel brengt, iets wat Vedder in eerste instantie vreesde. "Je moet twee keer zo'n spanningsboog spelen. Ik dacht dat je de tweede keer dan soms te vroeg anticipeert, omdat je het net nog hebt gespeeld."

Tijdens de try-outs bleek echter dat de cast ook in de tweede show "in de focus zat". "We zijn maar met z'n vieren, je wil natuurlijk niet die ene zijn die de bal laat vallen", lacht Vedder.

Vedder in de rol van Michael. (foto: Annemieke van der Togt)

Emotionele rollercoaster

Van den Bosch speelt het personage Sara, die aan het begin van de voorstelling een gepassioneerde relatie heeft met Tom (Jonathan Demoor). "Het gaat uit en ze krijgt er een klap van, maar ontmoet dan Michael, die heel steady is, zijn zaakjes goed op orde heeft. Precies het tegenovergestelde van Tom", vertelt de musicalactrice. "Ze trouwen, krijgen een kindje, maar na een paar jaar denkt Sarah: is dit het wel? Ze ziet haar oude vlam weer en raakt verwikkeld in een driehoeksverhouding, waar ze eigenlijk niet in wil zitten. Aan het eind van de voorstelling wordt er een moord gepleegd."

De actrice vindt de rol "uitdagend". "Mijn personage twijfelt eigenlijk aan haar hele leven. Het is een emotionele rollercoaster en daarom een pittige voorstelling om te spelen." Maar met het inleven in Sara had ze geen moeite. "Je hebt altijd mensen om je heen die iets soortgelijks hebben meegemaakt en uit wie je dingen kunt putten. De rest bereik je met inleving en vind je tijdens de repetities met de cast door samen uit te zoeken wie de karakters precies zijn."

Vedder speelt eveneens een personage dat ver van hem afstaat. "Michael is de rust zelve, een echte binnenvetter. Hij heeft moeite met de spanningen binnen zijn huwelijk en weet niet hoe hij zijn gevoelens moet uiten. De acteur zelf heeft "het hart op de tong". "Soms is dat prettig, soms minder, maar je weet wel wat je aan me hebt. Natuurlijk heb ik zelf ook dingen die ik voel, maar waarbij ik niet precies weet hoe ik ze moet uiten. Dat gevoel probeerde ik voor deze rol op te roepen."

'Zeker gedacht me te laten omscholen'

Het gaat momenteel slecht met de theater- en cultuurwereld. Veel zalen mogen maar een beperkt aantal mensen binnenlaten en veel producties zijn geannuleerd. Van den Bosch merkt veel onrust bij haar collega's en zegt zelf ook na te denken over de toekomst.

"Ik heb zeker momenten van hoop en geloof dat het goed komt. Maar de gedachte om me te laten omscholen of iets anders te gaan doen, heb ik absoluut door mijn hoofd laten gaan. Als het theaterwerk zou stoppen, ben ik toch genoodzaakt te bedenken wat ik wel kan doen, en dan het liefst in mijn eigen vak. Zoals het maken van mijn eigen muziek. Maar zolang ik het theaterwerk nog vast kan houden, wil ik het echt nog niet loslaten."

Vedder is ook actief op televisie, onder meer als presentator van het Junior Songfestival en jurylid in The Masked Singer. Hij is daarom niet bezig met nadenken over een ander carrièrepad, maar maakt zich wel zorgen. "Dit is mijn passie, voor dit vak wil ik leven. Dus ik probeer er altijd een mouw aan te passen. Er komt altijd een punt waarop het misschien nodig is, maar voorlopig ga ik daar nog niet aan denken."