Het schilderij Woman (Green) van Willem de Kooning heeft op een veiling bijna 23,3 miljoen dollar (bijna 20 miljoen euro) opgebracht, meldt veilinghuis Christie's woensdag via Twitter. Het is niet bekend wie het werk heeft gekocht.

De geboren Rotterdammer De Kooning (1904-1997) schilderde het werk in de jaren vijftig. Het is een van de werken uit de serie Woman. De serie kreeg destijds kritiek van feministen, die de werken macho en vrouwonvriendelijk noemden.

In 2006 bracht De Koonings Untitled XXV omgerekend 66,3 miljoen dollar op. Het schilderij van de kunstenaar, naar wie de Rotterdamse opleiding voor beeldende kunst en vormgeving is vernoemd, was toen het duurste naoorlogse of hedendaagse werk dat ooit op een veiling werd verhandeld.

Bij de veiling van Christie's gingen ook andere schilderijen onder de hamer. Zo bracht een waterverfschilderij van Paul Cézanne het recordbedrag van bijna 28,7 miljoen dollar op. Mickey van Damien Hirst werd verkocht voor ruim 2,3 miljoen dollar en Femme dans un fauteuil van Pablo Picasso verwisselde voor 29,6 miljoen dollar van eigenaar.