Paul Cézannes Nature morte avec pot au lait, melon et sucrier heeft woensdag bijna 28,7 miljoen dollar (ruim 24 miljoen euro) opgebracht op een veiling. Volgens veilinghuis Christie's is dat een record voor een waterverfschilderij op papier.

Vooraf werd geschat dat het werk van de Franse schilder tussen de 5 en 6 miljoen euro zou opleveren.

In 2007 werd bij een veiling van Sotheby's 25,5 miljoen dollar neergeteld voor Cézannes Nature morte au melon vert. Dat toenmalige recordbedrag voor een waterverfschilderij was hoger dan de verwachte opbrengst van 18 miljoen dollar. Een serie aquarellen van Qi Baishi leverde in 2017 bij een veiling 144 miljoen dollar op

Cézanne (1839-1906) schilderde Nature morte avec pot au lait, melon et sucrier tussen 1900 en 1906. Het werk was tot op heden in eigendom van de erven van Edsel Ford, de zoon van de oprichter van de autofabriek. De naam van de nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt.