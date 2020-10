Hans Klok keert vanwege de coronacrisis terug naar Nederland, laat de illusionist woensdag aan het AD weten. Klok was naar de Amerikaanse stad Las Vegas gekomen om shows te geven.

"Heel voorzichtig gaan sommige zalen weer open, maar voor een zeer beperkt publiek", zegt Klok. "Voor mij absoluut niet rendabel. Dus kom ik terug naar Nederland. Met pijn in mijn hart, want ik had hier zo graag willen slagen."

In september liet Klok aan dezelfde krant weten zichzelf tot december de tijd te geven in Las Vegas. Op dat moment zat hij vanwege de coronacrisis zonder optredens. in 2019 tekende de illusionist een tienjarig contract om in de Amerikaanse stad zes shows per week te gaan geven.

Klok meldde in september dat zijn voor oktober 2021 geplande tour in Duitsland wellicht vervroegd zou worden. Woensdag liet de illusionist zich niet uit over die mogelijkheid.