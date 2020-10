Pepijn Lanen brengt op 10 november een boek uit over het vaderschap. De rapper van De Jeugd van Tegenwoordig en vader van drie kinderen doet hierin zijn persoonlijke verhaal.

"Coco is voor de derde keer zwanger. We zijn in één klap in een nieuw tijdperk beland. De uitslag van een test met urine heeft ons getransporteerd", zijn de openingszinnen van het boek.

Het boek, getiteld Vad3r, wordt omschreven als een "intiem portret van het ouderschap, dat tegelijkertijd universeel is". "Als ik de kindjes in hun ogen kijk, krijg ik kortsluiting in mijn hoofd door de liefde", aldus de 38-jarige Lanen. "Hun bestaan is een wonder dat mijn hersenen nauwelijks kunnen registreren."

Lanen heeft met zijn echtgenote Coco drie kinderen: Liu Lilian (0), Mei Milène (3) en Blake (5). Hij bracht vier boeken uit: Het Wapen van Sjeng (2019), Naamloos (2016), Sjeumig (2013) en Wat een leven (2011).