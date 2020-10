Het management van Johan Cruijff is samen met regisseur en scriptschrijver Tom de Ket bezig met de ontwikkeling van een musical over het leven van de legendarische voetballer. Het is de bedoeling dat 14 de musical in september 2021 in première gaat.

Het personage Cruijff zal in de voorstelling niet zingen, maar vooral "veel praten en voetballen", zegt Carole Thate van zijn management.

Ook Cruijffs vrouw Danny zal een prominente rol krijgen in de musical. "Haar sterke persoonlijkheid en uitgesproken meningen zorgden er mede voor dat het magere jongetje uit Betondorp werd wie hij was", zo meldt het persbericht.

De voorstelling wordt omschreven als een verhaal "over ambitie, liefde en vriendschap, maar ook over jaloezie, eenzaamheid en verraad". De muziek wordt een mix van rock, opera en hiphop en de vormgeving "een uitdagende combinatie van digitale projecties en fysieke decorstukken".

Het is de bedoeling dat 14 de musical op zaterdag 25 september 2021 in première gaat in het nieuwe AFAS Theater in Leusden. Mocht het tegen die tijd weer mogelijk zijn, dan zal de voorstelling van woensdag tot en met zaterdag te zien zijn in het theater.

De cast van de musical zal op een later moment bekend worden gemaakt.

Cruijff geldt als een van de grootste voetballers aller tijden. Hij overleed in 2016 op 68-jarige leeftijd.