Theo van Gogh's psychologische thriller Interview is vanaf 20 oktober als theatervoorstelling te zien. Het oorspronkelijke filmscenario van Theodor Holman wordt opnieuw als basis gebruikt, met ditmaal Guy Clemens als regisseur. De hoofdrollen zijn voor Thijs Römer en Sigrid ten Napel.

Interview gaat over een oorlogsverslaggever die met grote tegenzin een verhaal moet maken over de populairste actrice van het land. De twee blijken elkaar echter te onderschatten, waarmee hun gesprek venijnige en onthullende wendingen neemt. Het verhaal speelt zich volledig af in één ruimte tussen twee acteurs.

In de filmversie uit 2003 speelden Pierre Bokma en Katja Schuurman de hoofdrollen. Vier jaar later kreeg de thriller een Amerikaanse remake, met Steve Buscemi en Sienna Miller. In verschillende landen is het verhaal inmiddels ook opgevoerd als toneelstuk, maar nog niet in Nederland.

Römer bewerkt het filmscenario zelf voor het toneel. "Het werk van Theo van Gogh is een constante in mijn carrière", vertelt de acteur, die onder meer de hoofdrol speelde in de thriller 06/05. "Het is de hoogste tijd voor een Nederlandse versie. Interview is voor mij bovenal een zoektocht naar troost. Dat Theo zich nu mogelijk omdraait in zijn graf, neem ik voor lief."

Ten Napel, onder meer bekend door de misdaadserie Penoza, noemt het stuk"een zeer dynamische spelarena, waarin we ons helemaal uit kunnen leven zonder dat het voorbij gaat aan het drama van eerlijke behoeftes en de wil om gezien te worden."

Interview is van 20 oktober tot en met 11 december te zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor meer informatie en de speellijst op www.ntk.nl