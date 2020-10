Jan des Bouvrie kreeg het ontwerpen van meubels met de paplepel ingegoten. Zijn ouders hadden een meubelzaak, dus lag het in de lijn der verwachtingen dat Des Bouvrie in hun voetsporen zou treden. Dat deed hij ook, en hij stopte nooit met werken. Vorig jaar zei hij nog tegen NU.nl dat stoppen "onzin" zou zijn. De 78-jarige meubelontwerper overleed zondag aan de gevolgen van prostaatkanker.

Maar Des Bouvrie was meer dan alleen werk. Hij omschreef zichzelf als een levensgenieter: iemand die hield van reisjes maken en van gezelligheid. De laatste jaren was hij veel te vinden in het Franse Saint-Tropez, waar hij samen met zijn grote liefde Monique een villa had.

Jan Antoon des Bouvrie werd geboren in 1942 in Naarden. Van kleins af aan zag hij hoe zijn ouders met hun eigen meubelzaak passie toonden voor interieur. Het lag dus al vroeg voor de hand dat Des Bouvrie ook in die sector zou gaan werken. Na het afronden van zijn middelbare school ging hij naar de Rietveld Academie in Amsterdam, om na afronding van zijn opleiding aan de slag te gaan in de zaak van zijn ouders.

Na daar te hebben gewerkt, startte Des Bouvrie een eigen zaak en begon hij met het ontwerpen van zijn eigen meubels. Witte, symmetrische en strakke ontwerpen stonden daarbij centraal. Hij zag dat hij daarin zelf niet kon achterblijven en bij publieke optredens was hij dan ook vaak in het wit gekleed.

Jan des Bouvrie in 1968, een jaar voor het ontwerp van zijn beroemde kubusbank. (Foto: BrunoPress)

Kubusbank zorgde voor doorbraak

Zijn grote landelijke doorbraak kreeg hij al op vroege leeftijd, toen hij in 1969 de kubusbank ontwierp voor meubelbedrijf Gelderland. Helemaal zeker over dat onderwerp was hij destijds niet, want hij stelde in interviews altijd bloednerveus te zijn geweest of dat ontwerp zou slagen.

Pas toen Des Bouvrie zijn ontwerp op een meubelbeurs zag pronken en retailers interesse toonden, wist hij dat het was gelukt. Daarna ging het snel met de carrière van Des Bouvrie en kreeg hij ook steeds meer bekende namen als klant.

Des Bouvrie wist zijn ontwerpen altijd te omschrijven in termen van gevoel en kon ontzettend enthousiast worden als hij iets had ontworpen waar hij trots op was. Typerend daarvoor is hoe hij tijdens een interview met de Volkskrant wegliep om de interviewer enthousiast foto's te laten zien van een recent ontworpen huis. "Ik heb net een prachtig huis ontworpen. Daar ben ik zó trots op. (...) Alles klopt daar. De zithoek kijkt naar de televisie. Aluminium kozijnen. De natuur komt binnen."

Ook de manier van werken was opvallend. Des Bouvrie hield van een sigaar op zijn tijd en gebruikte de bijbehorende doosjes als schetspapier. Toen NU.nl vorig jaar bij de ontwerper langsging, wees hij naar een grote lijst bij zijn deur, waar rond de negentig volgetekende doosjes aan vastzaten. "Allemaal ontstaan uit gesprekken met klanten. Terwijl ze aan het praten zijn, ben ik al bezig om een schets te maken."

'De Bouvrietjes'

Des Bouvrie werd in de jaren negentig een vaste verschijning op televisie als presentator van het programma TV Woonmagazine, dat hij tot 2003 zou presenteren. In 2014 keerde hij terug bij het interieurprogramma als ontwerper. Door het ontwikkelen van zijn mediapersoonlijkheid kreeg hij ook steeds meer bekende Nederlanders als klant en tegenwoordig staat in vrijwel ieder huis in het Gooi wel een ontwerp van zijn hand. Des Bouvrie raakte bevriend met veel van zijn klanten - hij kwam regelmatig over de vloer bij sterren als Caroline Tensen en Patrick Kluivert - en was met zijn vrouw een vaste verschijning op de rode loper.

In het AVRO-programma Glamourland werden hij en zijn vrouw Monique door presentator Gert-Jan Dröge gekscherend 'de Bouvrietjes' genoemd en steevast aangekondigd met 'Hallo, daar zijn we weer'. Zelf heeft Des Bouvrie dat overigens nooit een probleem gevonden: de naamsbekendheid bracht hem alleen maar zakelijke voordelen en nieuwe klanten. Later zou hij onder meer meubels gaan ontwerpen voor Gamma, Philips en fabrikant Princess.

In 2009 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, maar dieptepunten waren er ook voor de ontwerper. Bijvoorbeeld toen hij in 2010 werd opgepakt op verdenking van belastingfraude. Volgens de Belastingdienst ontweek hij bewust belasting door facturen te veranderen, maar na onderzoek bleek dat hij daarvan niet op de hoogte was en werd hij vrijgesproken. Ondanks dat het voor hem geen strafrechtelijke consequenties had, stelde het hem voor het eerst landelijk in een negatief daglicht.

De ontwerper was al langere tijd ziek en wilde zich op het laatst niet laten behandelen voor zijn prostaatkanker. Bang voor de dood was hij niet, vertelde hij aan de Volkskrant: "Helemaal niet, helemaal niet. Totáál niet. Je moet het leven beleven. Bang zijn voor de dood, niet doen! Weg met die ellende. Dat wil ik de mensen meegeven."

"Let it be, een prachtig nummer van The Beatles, en ook mijn levensmotto", aldus Des Bouvrie in de krant. Hij trouwde in zijn leven tweemaal en kreeg vier kinderen, van wie twee met zijn vrouw Monique des Bouvrie.

Zondag 4 oktober stierf hij in het bijzijn van zijn kinderen aan de gevolgen van prostaatkanker.