Jan des Bouvrie is op 78-jarige leeftijd overleden na een tijd ziek te zijn geweest. Veel bekende Nederlanders reageren zondag op het nieuws van het overlijden van de interieurontwerper en mediapersoonlijkheid.

Gordon zegt "in shock" te zijn door Des Bouvries overlijden. "Hij was een vriend maar ook een raadgever, ik luisterde vaak naar hem", zegt de artiest. "Ik zal hem nooit vergeten en hem elk jaar op zijn verjaardag op 3 augustus eren."

Fred van Leer lunchte ooit twaalf uur lang met Jan en zijn vrouw Monique. "Lieve Jan, ik hoop dat je op een mooie plek bent en maak het nog mooier, want dat kan je", schrijft de stylist en presentator.

Caroline Tensen was goed bevriend met Des Bouvrie en zijn gezin en dankt hem voor alle mooie momenten die ze samen hebben beleefd. "Dank voor je vriendschap! Dank dat je er altijd was voor mijn zoon en voor mij! We zullen heel goed zorgen voor Monique en de kinderen", schrijft de presentatrice op Instagram.

Leco van Zadelhoff herinnert Des Bouvrie als een "alleskunner, smaakmaker en flamboyante man". "De man die Nederland smaak heeft geleerd en gegeven... de man die van zwart en wit de mooiste kleur heeft gemaakt", deelt de visagist op Instagram.

Froukje de Both werkte met Des Bouvrie samen in het programma TV Woonmagazine. "Ik leerde hem kennen als een icoon op het gebied van interieurdesign, maar bovenal als een zeer aimabel mens met erg veel humor", schrijft de presentatrice. "Heel veel sterkte lieve Monique en familie."

Nicolette van Dam noemt Des Bouvrie "altijd charmant, geïnteresseerd, een echte vakman en ondernemer". "Een van m'n eerste programma’s maakte ik met jou en jouw lieve Monique. Jullie als mooi powercouple. Jouw stempel op de interieurdesignwereld zal altijd blijven", besluit de presentatrice, die van 2011 tot 2015 het gezicht was van TV Woonmagazine.

Patrick Kluivert was ook goed bevriend met de ontwerper. "Jij wist iedereen altijd te inspireren en te motiveren. We zullen altijd van je blijven houden", aldus de oud-voetballer.

"Nederland is gebroken wit", twittert radio-dj Michiel Veenstra.

"Een gepassioneerde kleurrijke man", vindt mediakenner Ron Vergouwen. "Ook al was-ie zelf meer fan van wit."

Lieke van Lexmond zegt dat de meubelmaker mensen altijd een goed gevoel wist te geven. "Je enorme passie voor mooie dingen was een verademing en je hebt zoveel betekend voor architectuur. Dankjewel voor de ontmoetingen die we hebben gehad en ik omhels vooral Monique en je familie vanaf hier."

Quinty Trustfull brandt zondagavond een kaars van Monique des Bouvrie. "Een mooie, oprechte, getalenteerde, lieve, charmante en altijd vriendelijke man. Jij hebt Nederland smaakt gegeven", zegt de Koffietijd-presentatrice.

Stylist Maik de Boer zal de lieve woorden en complimenten van Des Bouvrie nooit vergeten, schrijft hij op Instagram. "Dit deed me altijd heel veel aangezien je een groot voorbeeld voor me bent. Lieve best geklede man van Nederland en icoon, je zal door wat je achterlaat nooit vergeten worden."