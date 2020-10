Jan des Bouvrie is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. De interieurontwerper overleed in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Naarden.

Des Bouvrie was al een tijd ziek, hij leed aan prostaatkanker.

De interieurontwerper werd in 1942 geboren in Naarden en volgde een opleiding aan de Rietveld Academie. Daarna begon hij een carrière als meubelmaker. Hij verwierf in 1969 faam met zijn kubusbank.

Hij startte in de jaren negentig met zijn interieurdesigncentrum Het Arsenaal. Des Bouvrie stond bekend om zijn strakke, symmetrische en witte ontwerpen. Des Bouvrie werd geassocieerd met de kleur wit en was ook zelf vaak in het wit gekleed.

Naast zijn eigen ontwerpbedrijf was hij werkzaam voor bedrijven als Gamma en Philips en ontwierp hij producten als behang en verlichting. Ook doceerde hij op meerdere designacademies en werden er twee opleidingen naar hem vernoemd, waaronder de Jan des Bouvrie Academie in Deventer.

De ontwerper werd in 2009 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bekende mediapersoonlijkheid

Daarnaast was Des Bouvrie een mediapersoonlijkheid. Hij presenteerde het programma TV Woonmagazine en bezocht samen met zijn vrouw Monique veel gala's en andere glamourfeesten.

Des Bouvrie kwam veelvuldig voor in het programma Glamourland van Gert-Jan Dröge, die Jan en Monique des Bouvrie steevast aankondigde met 'Hallo, daar zijn we weer'. De ontwerper vertelde later in interviews dat deze aandacht leidde tot meer verkopen van zijn werk en andere grote opdrachten.

In 2010 werd hij opgepakt op verdenking van belastingfraude. Hij zou bewust hebben meegewerkt aan het wijzigen van facturen met foute werkomschrijvingen. Uit het onderzoek is echter niet gebleken dat de ontwerper zelf op de hoogte was van deze wijze van factureren. Des Bouvrie werd dan ook niet vervolgd.

Des Bouvrie was 34 jaar getrouwd met Monique en ze kregen twee kinderen. Daarnaast had hij twee kinderen uit een eerder huwelijk.