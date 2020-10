De Japanse modeontwerper Kenzo Takada is op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Een woordvoerder van het bekende modehuis maakte dit nieuws zondag bekend, meldt BBC.

Takada is overleden in het American Hospital in Parijs. De modeontwerper was al sinds de jaren zestig woonachtig in Frankrijk.

Hij ontwierp gedurende zijn carrière ruim achtduizend stukken. "Hij stopte nooit met het vieren van de mode en de kunst van het leven", luidt de verklaring van zijn woordvoerder.

De Japanner staat bekend om zijn kleurrijke ontwerpen met grafische prints, die vaak gedragen werden door beroemdheden zoals Hailey Baldwin, Rita Ora en Dua Lipa.

Takada reisde in 1965 per boot van Japan naar Parijs en was de eerste Japanse ontwerper die naam maakte in Frankrijk. In de jaren zeventig richtte hij zijn label Kenzo op, dat hij in 1993 verkocht aan het bedrijf LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Takada ging in 1999 met pensioen.

Actrice Jessica Alba met de bekende tijgertrui van Kenzo. (foto: BrunoPress)