Het Royal Opera House in Londen, dat wegens de coronacrisis tijdelijk de deuren heeft moeten sluiten en daardoor kampt met een groot inkomstenverlies, gaat volgens BBC een eigen werk veilen. Het schilderij dat is gemaakt van David Webster, die het concertgebouw van 1945 tot 1970 runde, zal naar verwachting zo'n 18 miljoen pond (ruim 19 miljoen euro) opleveren.

Het werk is gemaakt door popartschilder David Hockney in 1971, kort nadat Webster afscheid nam van het Royal Opera House. Sindsdien is het in bezit van het operahuis.

Het concertgebouw moest in maart wegens de coronapandemie de deuren sluiten. Onlangs werd aangekondigd dat het theater weer open mag, maar voor een gelimiteerd publiek. De sluiting heeft financiële problemen voor het Royal Opera House opgeleverd en om te kunnen blijven bestaan, is besloten om het werk van Hockney te veilen.

Volgens huidig directeur Alex Beard was het "een lastige beslissing" om afscheid te nemen van het werk, "maar is er geen alternatief scenario waardoor zij kunnen overleven". "Als we levensvatbaar kunnen blijven en hierdoorheen kunnen komen, kunnen we in de toekomst weer mensen in dienst nemen", zegt Beard.

Operahuis bestaat al sinds 1732

De 83-jarige Hockney is op de hoogte gebracht van de veiling. "Onze verstandhouding is goed, maar hij vindt het niet heel fijn wanneer zijn werk wordt geveild", vertelt Beard. De verkoop zal later in oktober plaatsvinden in veilinghuis Christie's.

Naast de veiling van het werk, zal de concertzaal ook snijden in het personeel en wordt er een benefiet georganiseerd voor het Royal Opera House, dat al sinds 1732 bestaat. Daarnaast is er om overheidssteun gevraagd.

De zaal in Londen geldt als een van de meest toonaangevende operahuizen ter wereld en is de vaste speelplek van de Royal Opera en het Royal Ballet.